Нельзя доверять армянам, которые минировали территории. Мы должны быть более бдительными.

Об этом в эфире AzTV сказал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по военным вопросам Администрации главы государства генерал-полковник Магеррам Алиев.

Он рассказал, что недавно побывал в нескольких частях погранвойск.

«Работа, проводимая государственными пограничными войсками в последнее время, в частности после победы, находится на очень высоком уровне. Обо всем этом я докладывал главе государства. Также отмечу, что погранвойска должны усилить бдительность. Надо понимать, что по ту сторону границы находится враждебное государство. Мы, как страна, не дискриминировали представителей других национальностей. А армяне никогда не испытывали симпатии к нам, и не будут.

Считаю, что мы должны сохранить свои позиции в пограничной зоне таким образом, чтобы армяне не пытались перейти на нашу сторону и совершить провокацию. Азербайджан всегда стремился к мирному решению этих вопросов. Президент в своем выступлении также отметил, что если Армения в очередной раз попытается совершить какие-либо провокации, то последствия для них будут более тяжелыми. Даже существование Армении как государства будет под вопросом», — добавил М.Алиев.