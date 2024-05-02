Заявления основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили в поддержку закона об иноагентах являются «объявлением войны» против западных партнеров Грузии. Об это президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью телеканалу France24.

«Больше всего сегодня беспокоит не столько российский закон, сколько российское правительство. Заявления, которые мы услышали два дня назад от почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта», г-на Иванишвили, являются объявлением войны против наших международных партнеров – США и Евросоюза», — сказала Зурабишвили.

Она напомнила, что в «Грузинской мечте» западных партнеров называют «партией войны», а «все организации, партии и молодежь на улицах, которые заявляют, что хотят сохранить европейское будущее», обвиняют в том, что они являются «агентами революции».

«Это именно тот метод, который президент Путин использует против собственного гражданского общества», — добавила Зурабишвили.

29 апреля в Тбилиси прошла акция в поддержку «Грузинской мечты» и инициированного ею закона «О прозрачности иностранного влияния» — аналога того, что в России использовали для вытеснения критиков власти. На автобусах в столицу привезли до ста тысяч человек со всей Грузии. Так власти ответили на многотысячные протесты против этой инициативы. (newsgeorgia.ge)