Цель международной конференции о мире в Украине, которая пройдёт в июне в Швейцарии без участия России — создать коалицию стран с общими подходами к мирному урегулированию. После этого возможно и привлечение к переговорам России. Об этом сказал в интервью американскому изданию Foreign Policy министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, учебники дипломатии говорят о том, что в переговорах должны участвовать две стороны, но случай с Россией особый, поскольку переговоры с ней, которые велись в разных форматах с 2014 по 2022 год, в конце концов завершились полномасштабным вторжением в Украину. Поэтому, по мнению Кулебы, хотя для достижения мира действительно нужны две стороны, переговорам с Россией должно предшествовать или нанесение ей поражения на поле боя, или же создание широкой международной коалиции, которая могла бы выдвинуть России условия мира. В противном случае, по мнению Кулебы, Москва не будет вести себя на переговорах в духе доброй воли.

Глава МИД Украины также подверг критике Запад за то, что он до сих пор окончательно не дал понять Москве, что по окончании войны Украина в любом случае должна стать частью евроатлантического сообщества. Он призвал ускорить процесс приглашения Украины в НАТО, а также её вступления в ЕС. По мнению главы МИД Украины, США и их союзники должны смотреть на Россию до тех пор, пока ею руководит Владимир Путин, как на врага и в соответствии с этим выстраивать политику. Он также отметил важную роль отношений с Китаем, предположив, что именно Пекин имеет мощные рычаги влияния на Россию, которая находится «полностью в руках Китая». По словам Кулебы, Китай получил приглашение на встречу в Швейцарии.

Говоря о недавно одобренном США пакете помощи Украине на этот год, Кулеба отметил, что пока реальные поставки вооружений и боеприпасов, предусмотренные этим пакетом, ещё не начались, и на фронте сохраняется опасная ситуация. В особенности он отметил нехватку сил ПВО, в том числе для защиты от баллистических ракет. По словам Кулебы, в результате российских обстрелов выведены из строя около половины энергетической инфраструктуры Украины.

Кулеба отметил, что за два года войны российский военно-промышленный комплекс показал большую эффективность, чем ВПК Запада. Он призвал изменить это, отметив, что поражение Украины в войне станет и поражением для США и их союзников. (svoboda.org)