Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина получила от Венгрии сигнал об «окне возможности» относительно открытия переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом глава МИД сказал в эфире телемарафона.

По его словам, нет ни одной страны ЕС, которая не хочет видеть Украину в составе Европейского Союза.

«Есть лишь страна, которая хочет более медленный, скажем, процесс вступления и более тщательно изучать последствия этого вступления — это Венгрия. Но вчера, по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства в ЕС, снята. Он подтвердил, что вопрос совсем не в этом», — сказал Кулеба.