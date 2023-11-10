Венгерский премьер Виктор Орбан в пятницу заявил, что Будапешт выступает против старта переговоров о вступлении Украины в ЕС, и данная позиция не является предметом торга в связи с заморозкой Брюсселем средств из фондов ЕС для Венгрии.

«Переговоры о членстве Украины начаться не должны, это четкая позиция Венгрии», — приводят западные СМИ слова Орбана.

«Я хочу дать ясно понять: отказ Венгрии от начала переговоров о вступлении Украины в ЕС — это не предмет коммерческой сделки. Его нельзя связать с проблемой фондов, которые Венгрия должна получить», — разъяснил премьер.

Он добавил, что Брюссель «задолжал Венгрии денег».