Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление России о выходе из «зерновой сделки». Он предложил Турции и Организации Объединенных Наций продлить действие Черноморской зерновой инициативы по доставке украинского зерна в другие страны мира без России.

«Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и в дальнейшем – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, это ее аккуратное исполнение и решительное давление мира на государство-террориста», – сказал он во время вечернего обращения к украинцам.

В этой связи, президент Украины отметил, что направил официальные письма президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате.

«Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов», – сообщил Зеленский.

Глава государства сказал, что это нужно для всех в мире. Президент добавил, что благодаря Черноморской зерновой инициативе уже почти 33 миллиона тонн агропродукции было экспортировано в 45 государств мира, и в частности – 60% объемов ушли в страны Африки и Азии.

«Позиция Украины всегда была и будет максимально четкой: никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа. Если кучка людей где-то там в Кремле считает, что они якобы имеют право решать, будет ли еда на столах в разных государствах: Египте или в Судане, в Йемене или в Бангладеш, в Китае, в Индии, в Турции, в Индонезии, то мир имеет возможность показать, что шантаж не разрешен никому», – подчеркнул президент. (unian.net)