Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Yle и другим скандинавским новостным агентствам анонсировал контрнаступление на Крым.

Глава государства заявил, что, по его мнению, Вооруженным силам страны (ВСУ) удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева.

Зеленский добавил, что успех Украины во многом зависит от того, продолжит ли Запад поставки оружия. Несмотря на свои надежды на успех, он также предупредил, что конфликт может продолжаться годами или даже десятилетиями.

Хотя украинский лидер не стал раскрывать никаких подробностей или графика контратаки, считается, что она запланирована на конец весны или начало лета, отмечает издание.