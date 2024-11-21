Украина пока не располагает достаточными силами, чтобы военным путем восстановить контроль над границами 1991 года, заявил президент Владимир Зеленский. Поэтому, по его словам, страна будет добиваться возвращения Крыма дипломатическими методами. «Мы не можем позволить себе терять десятки тысяч наших людей ради того, чтобы вернуть Крым», — подчеркнул глава государства в интервью Fox News.

При этом Зеленский отметил, что Киев «юридически не может» признать российскими какие-либо оккупированные территории Украины, включая те, что были захвачены до начала полномасштабного вторжения.

По мнению украинского президента, сроки завершения войны в значительной мере зависят от Владимира Путина, но в еще большей степени — от Соединенных Штатов. «Путин слабее США. У президента США есть сила, власть, оружие, а также возможность снижать цены на энергоносители. Кстати, я слышал в СМИ сигнал от избранного президента Дональда Трампа, что он думает снизить цены на энергоресурсы, на нефть. Это действительно необходимо», — сказал Зеленский.

Президент Украины выразил уверенность, что Трамп может повлиять на Путина и вынудить его прекратить войну. «Если использовать все рычаги, которые есть у США, то это возможно. Потому что он (Трамп) намного сильнее Путина. Соединенные Штаты сильнее. Экономика — сильнее. США обладают огромным влиянием», — добавил он. (moscowtimes.ru)