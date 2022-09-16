Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 16 сентября, передает Офис главы украинского государства.

Отмечается, что на заседании обсудили дальнейшие действия военных на фронте по освобождению украинских территорий и приняли необходимые решения. Отдельно участники Ставки обсудили материально-техническое снабжение армии и сформировали список необходимого вооружения.

На заседании Ставки присутствовали глава Минобороны Украины Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий ССО Виктор Хоренко, глава МВД Денис Монастырский, врио главы СБУ Василий Малюк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.