Президент Украины Владимир Зеленский резко обратился к западным странам с требованием усилить средства противовоздушной обороны (ПВО) республики. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его мнению, абсолютно неприемлемым является тот факт, что политики в Европе все еще размышляют о своих дальнейших шагах, хотя на самом деле для изменения ситуации в зоне конфликта нужно принять несколько политических решений.

Новая система ПВО, по словам Зеленского, могла бы изменить ситуацию в зоне боевых действий.