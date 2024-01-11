Интервью # с казахстанским политологом Сериком Белгибаем:

— В феврале 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. Что вы думаете по этому поводу?

— В Казахстане хорошее отношение ко всем тюркским странам. Это и официальная позиция, и отношение простых граждан. Но Азербайджан и его президент в последнее время занимают особое место. На их восприятие, конечно, оказало большое влияние освобождение Карабаха.

С одной стороны, люди просто рады за братский народ. С другой стороны, есть и иная причина. В последние годы тюркские страны, особенно в Центральной Азии, находятся в кризисе. Имеются существенные экономические и политические проблемы. Это падение реальных доходов граждан. Это ряд политических кризисов. Например, события в январе 2022 года в Казахстане и летом 2022 же года в Узбекистане. В том же году, в частности, прошли массовые протесты в Таджикистане, хоть это и не тюркская страна, но неотъемлемая часть нашего региона. Тогда же, в 2022 году, произошел масштабный пограничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном. Это все показатель глубоких и серьезных проблем внутри региона.

Кроме того, вторжение России в Украину, и начало ее острой конфронтации с Западом поставило страны региона в сложное положение. Война создаёт экономические проблемы для ряда стран. Например, сокращается приток средств от трудовых мигрантов из России, в целом, перспективы заработков в России начинают вызывать опасения. Ещё важнее опасения того, что Россия начнет оказывать давление, чтобы вовлечь страны в более тесный союз. Таким образом, у стран региона большие опасения вызывает безопасность: экономическая, политическая, внешнеполитическая и даже военная.

В такой ситуации, как вы понимаете, успех Азербайджана выглядит ярким светлым пятном на темном фоне.

Во-первых, люди видят экономическую и политическую стабильность Азербайджана. Во-вторых, общества стран региона видят самостоятельность Азербайджана в решении своих проблем и его способность себя защитить.

В-третьих, люди видят успешный альянс двух братских стран — Азербайджана и Турции, что показывает реальность идей тюркского единства.

Поэтому, имидж как Азербайджана, так и его президента после освобождения Карабаха в странах региона сильно вырос. Если раньше это была, в принципе, пусть братская, но отдаленная страна Южного Кавказа, то теперь это уже некий символ тюркского успеха в эти смутные времена.

Что касается президентских выборов, то, разумеется, победитель уже понятен. По большому счету, люди будут отвечать на вопрос: «Поддерживаете ли вы Ильхама Алиева?».

— Какие на ваш взгляд цели будут у Организации тюркских государств (ОТГ) на 2024 год? Чего сейчас не хватает странам ОТГ для крепкого сотрудничества?

— Не только общетюркские организации, но даже попытки интеграции в центрально-азиатском регионе пока серьезных плодов не дали. Все что есть, это общие слова и фразы. Говорить о каком-либо прогрессе слишком рано. Реальный высокий уровень сотрудничества мы видим только в отношениях Турции и Азербайджана. И 2024 год в этом отношении особенно ничего не изменит.

Здесь важно отметить, что цели, которые ставятся на саммитах ОТГ в целом, трудно реализовать. Например, в 2022 году прошел первый саммит ОТГ в Самарканде. Согласно его декларациям, к 2026-2028 годам планируется формирование общего рынка товаров, инвестиций, рабочей силы и услуг. Учитывая сегодняшнее состояние тюркских стран и их уровень связей, это нереализуемо.

Для этого есть ряд серьезных препятствий. Главные из них – это особенности экономик большинства тюркских стран, а также их закрытость друг от друга. Эти страны, за исключением Турции, имеют достаточно однотипные структуры экономик. Во всех случаях важным источником пополнения бюджета является сырье.

Например, более 60% товарного экспорта Узбекистана составляют сырьевые продукты (золото, природный газ, цветные металлы, хлопок-волокно и др.). С Казахстаном и Азербайджаном ситуация понятна. Кыргызстан и Таджикистан также в значительной степени зависят от разработки полезных ископаемых, которые приносят важную долю валютной выручки.

Затем, экономики ряда соседей также замкнуты на поступления от труда мигрантов. В Узбекистане денежные переводы от трудовых мигрантов составляют порядка 10% от ВВП. В Таджикистане денежные переводы мигрантов составляют свыше 1/3 ВВП, а в некоторые годы (до кризиса 2008 года) цифра доходила даже до половины. В Кыргызстане переводы гастарбайтеров составляют около 30% ВВП (данные Всемирного банка). Остальная часть экономик этих стран – в основном сектор услуг и торговля, сельское хозяйство. Торговля часто заключается в банальной перепродаже китайских товаров.

В итоге экономические контакты стран минимальны. Это, например, покупка электроэнергии и газа, пшеницы, еще некоторого минимального набора товаров.

Таким образом, основные доходы идут от экспорта сырья и экспорта рабочей силы. И зависят они в целом только от конъюнктуры цен на сырье, путей его вывоза, и от рынка труда России. Соответственно, эти экономики практически полностью изолированы друг от друга. Соседи им, практически, не нужны.

При такой структуре экономик, естественно, говорить о перспективах экономической интеграции крайне сложно.

Заметим, при этом, что страны региона Центральной Азии в экспорте основных своих сырьевых товаров зависят от России и Китая. Эти две страны либо крупные покупатели, как Китай, либо через них проходят транзитные пути, как Россия. Казахстан, например, свыше 90% своей нефти проводит по трубопроводам, идущим через Россию. Рабочая сила – также, зарабатывает деньги в России.

Чтобы сдвинуть с места тюркскую интеграцию необходимо:

— во-первых, экономики стран должны меньше зависеть от вывоза сырья и рабочей силы, и больше быть связаны друг с другом;

— во-вторых, тюркские страны Центральной Азии и Кавказа должны иметь альтернативные выходы в мир, тогда как сейчас их выход в мир – в основном Россия.

И это, не считая других проблем, менее значимых.

— Выгодно ли России и Китаю усиление такого игрока на мировой арене, как ОТГ?

— Если бы такой союз начал реально возникать, то это бы вызвало, естественно, сопротивление, в первую очередь, со стороны России. Даже на данном этапе разговоры о тюркском объединении вызывают нервную реакцию России.

Москва видит регион только в рамках своих линий коммуникаций. Например, активно продвигается проект Север-Юг через Иран – это дорогой и длинный маршрут. Китай продвигает свой проект «Один пояс — один путь». В обоих этих проектах тюркские страны региона зависят от России, Китая и их союзника Ирана. Иные варианты не предлагаются. Транскаспийский маршрут воспринимается этими странами негативно. Афганский маршрут блокируется.

Сегодня центрально-азиатская часть тюркского мира заперта, фактически, между Россией и Китаем. Это четко заметно в вопросах коммуникаций. Коммуникации и выход в мир критически важны для самостоятельности стран и регионов. Россия в свое время была резко против строительства нефтепровода Баку-Джейхан. В каком положении сейчас был бы Азербайджан, если бы он экспортировал свою нефть через Россию? И в каком положении был бы сейчас Казахстан, если бы он присоединился тогда к проекту Баку-Джейхан? Напомним, в прошлом году по разным причинам Москва 4 раза приостанавливала отгрузку казахстанской нефти в Новороссийске.

Реальный Союз тюркских государств, их экономическая и политическая интеграция увеличивают вес и самостоятельность этих стран. России и Китаю это абсолютно невыгодно, поэтому они будут выступать против реального движения в эту сторону, в первую очередь путем давления на страны Центральной Азии.

— В конце декабря прошлого года появилась информация, что посольство Азербайджана в Афганистане начнет свою деятельность в 2024 году и будет расположено в Кабуле. Более того, Казахстан перестал считать Талибан террористической организацией. Видимо, идет налаживание отношений тюркских стран с Афганистаном. К чему это потепление может привезти?

— В конце прошлого года Казахстан исключил Талибан из списка запрещенных организаций. Другие тюркские страны также идут к признанию нового афганского правительства. В этом плане основная работа ведется Узбекистаном, который активнее всех вовлечен в контакты с новой властью в Кабуле.

Причина здесь в том, что нам всем нужна стабильность в Афганистане. И именно сейчас это особенно важно. Война в Украине и то, что происходит внутри России, ставят вопрос о новых путях выхода в мир, и снижении зависимости от нестабильных соседей. Одна из линий транзита – это Транскаспийский маршрут, вторая – Трансафганский. Открытие Афганистана и создание альтернативных путей транзита с выходом к морю снизят зависимость от России и Китая, одновременно ускорят процессы сближения стран региона.

Сейчас есть два основных проекта. Первый – это трансафганская железная дорога. Сейчас путь к ближайшим портам для стран Центральной Азии занимает более 2 недель. Трансафганский маршрут сократит его до 3-5 дней. Это важно. Работа в этом направлении идет. Так, уже в 2022 году Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали дорожную карту по строительству железной дороги Термез — Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. Это маршрут длиной 573 км, с потенциалом грузоперевозок до 20 млн тонн в год. Проект разрабатывался еще при прежнем руководстве страны, но новая администрация сразу подтвердила готовность его продолжить. Тем более, что помимо транзитных поступлений, железная дорога могла бы стать важнейшим фактором развития афганской экономики в целом.

Затем, уже длительное время продвигается проект газопровода TAPI (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия). Это доставка туркменского газа на альтернативные рынки. Магистральный газопровод предполагается протянуть от месторождения Галкыныш на юге Туркменистана до города Фазилка в Индии. Его пропускная мощность – до 33 млрд м3 в год. Общая протяженность – свыше 1800 км, в том числе по Афганистану – порядка 800 км. Афганский участок, естественно, является наиболее проблемным. При общем интересе поставщиков и конечных потребителей, газопровод был бы уже построен, если не война в Афганистане. Теперь есть надежда, что проект будет, все-таки, реализован.