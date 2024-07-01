Обнародована дата и программа Шушинского саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает пресс-служба ОТГ, саммит, инициированный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пройдет в Шуше 5-6 июля.

В мероприятии примут участие лидеры стран-участниц – Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Наряду с ними ожидается участие лидеров стран-наблюдателей и генсека ОТГ Кубанычбека Омуралиева.

Саммит, посвященный теме «Построение устойчивого будущего с помощью транспортных связей и борьбы с изменением климата», послужит платформой для дискуссий на высоком уровне по ключевым вопросам и повестке дня организации.

По итогам саммита ожидается подписание Карабахской декларации, а также ряда других важных документов.

Перед саммитом в Шуше состоится заседание Совета министров иностранных дел ОТГ для окончательного согласования пунктов повестки неформального саммита и документов, которые будут подписаны лидерами.