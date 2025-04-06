Страны-члены Организации тюркских государств, созданной в целях солидарности тюркского мира, одна за другой открывают посольства в Республике Кипр (греко-кипрской администрации Южного Кипра).

После Узбекистана и Казахстана Туркменистан направил посла в греческую администрацию острова. Посол Туркменистана Тойлы Комеков 31 марта вручил верительные грамоты министру иностранных дел греческого Кипра и таким образом был установлен второй дипломатический мост из Центральной Азии в Никосию. После этих событий возникает вопрос: «Где же общие интересы и солидарность тюркского мира?»

Администрация греков-киприотов игнорирует Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) на международной арене. Во время назначения посла Казахстана 26 февраля посол Николай Жумаканов заявил, что его страна «решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Республики Кипр в пределах ее международно признанных границ».

С другой стороны, президент Республики Кипр (греческий Кипр) Никос Христодулидис поблагодарил Казахстан, обвинив Турцию в том, что она является «оккупантом Кипра на протяжении 50 лет».