Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что в США и союзники изучают возможности усиления противовоздушной обороны, а также возможности поставок ПВО Украине. Ее слова, сказанные на брифинге в связи с предстоящей 30-31 мая неформальной министерской встречей членов альянса, передает РИА Новости.

«Мы изучаем ряд предложений по усилению противоракетной обороны территории НАТО и, вероятно, на саммите сможем сказать больше по этой теме», — сказала Смит.

Она добавила, что страны-участницы блока пытаются найти дополнительные формы ПВО, чтобы передать их ВСУ и доставить в Харьков и Одессу.