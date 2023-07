Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь.

Как сообщает Caliber.Az, об этом украинский лидер заявил в вечернем видеообращении.

«На этой неделе я хочу поблагодарить все страны, которые поддерживают наше государство, наш народ, нашу армию, всех наших граждан», — отметил он.

I want to thank all the countries that this week adopted new decisions in support of our state, our people, our military, and all citizens.

The Republic of Korea 🇰🇷 announced an increase in aid to Ukraine. Thank you!

Azerbaijan 🇦🇿 – humanitarian assistance in the field of energy… pic.twitter.com/vcILSP9tXP

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2023