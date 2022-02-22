Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом последние решения России в отношении Украины.

Об этом глава Украинского государства написал в Твиттере, передает Укринформ.

“Провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выразил благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокативных решений РФ. Также поблагодарил за поддержку инициативы относительно проведения саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии».