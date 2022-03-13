13 марта президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил американскую компанию Meta, которая управляет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, за поддержку Украины в войне с Россией.

«Война – это не только военное противостояние на территории Украины. Также идет ожесточенная борьба в информационном пространстве. Хочу поблагодарить Meta и другие платформы, которые занимают активную позицию, помогают и стоят плечом к плечу с украинцами», – написал он.

Чуть позже Зеленский твитнул о тех компаниях, которые продолжают работать в стране-оккупанте.

«Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора в убийстве украинских детей и женщин. Microsoft, Oracle, SAP, прекратите поддерживать свои продукты в России, остановите войну!» – призвал президент Украины. /gordonua.com/