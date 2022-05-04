Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть оккупированный Крым.

Об этом он сказал, выступая в видеоформате на встрече исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.

Глава государства также выразил сомнения в успехе мирных переговоров с РФ.

«Наши переговорные группы взаимодействуют на уровне их участников. Они обсуждают подготовку встречи лидеров. Я не очень верю в такие переговоры», — отметил он.

Кроме того, Зеленский высказал убеждение, что в восстановлении Украины после окончания боевых действий должны принимать участие как Россия, так и европейские страны. При этом, говоря о России, снова вспомнил тему репараций: «Россия должна выплатить Украине репарации». (УНИАН)