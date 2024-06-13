Войска Российской Федерации потеряли в Украине более 350 тысяч тысяч солдат убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн-23»), которое проходит в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

В частности, министр обороны США сказал, что украинские силы ведут жесткую борьбу, а Кремль продолжает усиливать бомбардировки украинских городов и гражданского населения, в том числе, в Харькове.

«Украина срочно нуждается в большем количестве возможностей противовоздушной обороны для защиты своего неба», — подчеркнул Остин.

В то же время, он подчеркнул, что украинский народ сохраняет стойкость и непобедимость, а украинские силы вдохновляют мир своим мастерством.

«Украинские войска отражают новое наступление России на Харьковщине и крепко держатся на передовых линиях, на востоке и юге Украины», — отметил Остин.

По его словам, уже прошло 840 дней с начала полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину.

«Украинские защитники нанесли потрясающие потери российским захватчикам. По меньшей мере 350 тысяч российских военных были убиты и ранены со времени полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года. Украинские силы потопили, уничтожили или повредили 24 российских корабля в Черном море», — подчеркнул Остин.

Министр обороны США добавил, что с сентября 2023 года Россия потеряла более 2 тысяч 600 боевых машин на линии фронта в Украине. Также, только в мае во время продвижения российских захватчиков к западу от Авдеевки, они потеряли более 160 боевых машин.