Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что предстоящие «недели и месяцы будут иметь решающее значение» для исхода войны в Украине. «Выживание и успех Украины имеют центральное значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и безопасности Америки», — подчеркнул глава американского военного ведомства, выступая на прошедшем в формате видеоконференции 22-м заседании контактной группы по обороне Украины в понедельник, 20 мая. Он также подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке Киева.

В своей речи глава Пентагона подчеркнул важность обеспечения устойчивой поддержки Украины странами-союзниками. По его словам, сейчас партнерам Киева удалось с помощью создания нескольких коалиций обеспечить «устойчивый, практичный и оперативный механизм», который позволяет «удовлетворять насущные потребности Украины и создавать грозные и устойчивые силы для защиты от будущей российской агрессии».

«Мы продолжим оказывать Украине поддержку, в которой она нуждается. Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости внести свой вклад», — заявил Остин.

Вместе с тем, Остин проинформировал о содержании очередного пакета военной помощи, который США «спешно направляют в Украину». В него вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы, дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и Patriot, системы HIMARS, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger и противотанковых комплексов Javelin и AT-4, а также бронетехника.

«Вы увидите стабильный поток американской помощи Украине неделю за неделей», — сообщил глава Пентагона. Он добавил, что Соединенные Штаты уже закрыли «многие из первоочередных потребностей Украины», и еще больше помощи находится в пути.

По словам Остина, на фоне усиливающихся бомбардировок Украины российской армией, Киев «остро нуждается» в дополнительных средствах ПВО. Он призвал всех украинских союзников «еще раз оценить свои возможности по предоставлению Украине средств ПВО». (DW)