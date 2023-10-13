Нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль — это самый кровавый день в еврейской истории со времен Холокоста. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом.

«Мир только что стал свидетелем огромного зла. Это самое смертоносное нападение на гражданское население в истории Израиля и самый кровавый день в еврейской истории с момента окончания Холокоста», — сказал глава Пентагона.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 1,5 тыс. палестинцев, ранены свыше 7,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения. (ТАСС)