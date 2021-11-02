Президент Украины Владимир Зеленский встретился во вторник с президентом США Джо Байденом на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

«Во время беседы с президентом США Джо Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине», – говорится в сообщении главы государства.

В другой своей публикации Зеленский сообщил, что встретился на полях саммита также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. С главой Североатлантического альянса также обсуждалась ситуация на востоке Украины.

«Для Украины очень важна поддержка НАТО в контексте вызовов, которые предстали перед нашей страной», — отметил украинский лидер.