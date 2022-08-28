Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты почувствуют последствия его совещания с представителями сектора обороны и безопасности.

Об этом говорилось в его видеообращении.

Глава государства напомнил, что провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности. Участие в ней приняли руководители Вооруженных сил Украины, разведки, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и других структур и направлений защиты страны.

«Все вопросы, которые мы рассматривали, — они важны, но закрыты, детализировать я не могу. Но оккупанты почувствуют ее последствия — в дальнейших действиях наших защитников. Ни один террорист не останется без ответа за удары по нашим городам. Запорожье, Орехов, Харьков, Донбасс — за всех они получат ответ», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сегодня, 28 августа, в Офисе президента Украины заявили, что Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности и обсудил обстановку на фронте, потребности армии и координацию с международными партнерами. На встрече присутствовали руководители Вооруженных сил Украины, разведывательных органов, Минобороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны.

Участники совещания в режиме «секретно» заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно они остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины. (УНИАН)