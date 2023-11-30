Война длится уже 21 месяц, начавшееся полгода назад контрнаступление ВСУ не достигло цели, наступающая зима грозит новыми массированными обстрелами городов со стороны России, а патриотический подъем в Украине уступает место усталости и чувству безысходности. Украинская армия испытывает нехватку военнослужащих, но очереди из добровольцев в военкоматах пропали.

Фронту нужны новые солдаты. Однако мобилизация в уставшей от войны стране, которая противостоит агрессору с втрое бóльшим населением и руководством, готовым бросать в топку войны тысячи сограждан, – вопрос политический. Одобренный Верховной радой законопроект о снижении призывного возраста для мужчин без опыта военной службы с 27 до 25 лет лежит на столе президента Владимира Зеленского с июня, но тот до сих пор его не подписал, сообщает Bloomberg.

«Закон уже должен был бы начать действовать – парламент его полностью поддержал, – сказал агентству член комитета по обороне Роман Костенко. – Сейчас призыв идет сложно». В соцсетях появляются истории о том, как правоохранительные органы устраивают проверки на улицах и дорогах, задерживают мужчин для вручения повестки. Два сотрудника военкомата в Тернополе были обвинены в избиении призывников.

Создается единый реестр военнообязанных, нужно устранить лазейки, которыми пользуются уклонисты, заявил месяц назад журналу The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Нежелание Зеленского подписывать закон объясняется тем, что он хотел бы получить от руководства ВСУ четкое объяснение того, как оно намерено использовать призывников, куда их направить, каких целей достичь с их помощью и как обеспечить ротацию, чтобы дать отдых тем, кто противостоит оккупантам с начала войны, рассказали Bloomberg люди, знакомые с мнением президента. В пятницу после встречи с генералами Зеленский сказал: