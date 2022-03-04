Мировое сообщество шокировано тем, что российские оккупационные войска обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 4 марта.

«Мы пережили ночь, которая могла остановить историю. История Украины. История Европы. Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию. Самую большую в Европе. Она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой – по станции. Это террор невиданного уровня», – сказал Зеленский.

Обращаясь к россиянам, он подчеркнул: «Мы вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом графит. Жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как вы могли это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Жить на земле без радиоактивного загрязнения. Радиация не знает, где границы России».

Зеленский добавил, что всю ночь провел в переговорах с международными партнерами.

«Я чувствовал, что мировые лидеры в шоке. Великобритания созывает Совет Безопасности ООН из-за этой атаки. МАГАТЭ запускает Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования. Нужно немедленное ужесточение санкций против государства – ядерного террориста. Нужно немедленное закрытие неба над Украиной, потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам», – заявил президент.

Он также поблагодарил военнослужащих Нацгвардии, которые охраняли станцию и пытались остановить врага. «Благодарен спасателям, потушившим пожар. Но многое зависит от вас, граждане Украины, простые люди Энергодара. Вы понимаете угрозу для станции лучше всех остальных. И вы видите оккупантов. Прогоняйте их. Дайте им знать, что Энергодар – это Украина. Что Украина – не место для ядерного пепла», – сказал Зеленский. (gordonua.com)