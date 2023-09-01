Президент Владимир Зеленский убежден, что война, начатая Россией против Украины, может завершиться до конца года, но при определенных условиях.

В интервью португальскому телеканалу RTP глава государства отметил, что «трудно говорить» о дате окончания войны, но это может произойти в ближайшие месяцы. Все зависит от нескольких факторов, в том числе от успешности контрнаступления украинских сил.

Зеленский подчеркнул, что события на фронте станут определяющими для принятия соответствующего политического решения.

Также президент Украины подчеркнул, что приглашение страны в НАТО может «приблизить конец войны». Украинский президент считает, что Украина станет частью Североатлантического альянса только после войны, но приглашение все же может получить раньше.