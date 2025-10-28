Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что план «коалиции решительных» по завершению российско-украинской войны должны обсудить в конце недели на уровне советников.

Как сообщает «Интерфакс-Украина«, об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Виллем.

Зеленский сказал, что 31 октября или 1 ноября «европейский» план завершения войны планируют обсудить на уровне советников.

«Я думаю, в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана», – сказал он.

27 октября Зеленский заявил, что Украина и европейские лидеры будут работать над планом для прекращения войны в течение недели или десяти дней.