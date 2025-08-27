Страны Запада составили предварительный трехуровневый план защиты Украины после завершения войны с Россией. Об этом накануне сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что на первом уровне будет создана демилитаризованная зона, возможно, патрулируемая нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, которую согласуют и Украина, и Россия.

«Гораздо более надежную границу позади нее будут защищать украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО, заявили трое чиновников», – говорится в публикации.

Кроме того, силы сдерживания под руководством Европы будут размещены глубже в Украине как третья линия обороны, а американские ресурсы будут поддерживать их с тыла.

«Но даже при потенциальной поддержке США общественность и политики во многих европейских странах обеспокоены возможным развертыванием войск в Украине», – пишет газета.

В статье цитируют руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который отметил, что каждая страна в коалиции внесет свой вклад, «и в конечном итоге картина будет сочетанием военной, политической и экономической поддержки».

По его словам, обсуждения велись вокруг четырех-пяти европейских бригад «на местах, предоставленных коалицией желающих, плюс «стратегические ресурсы» из США».

Ермак подчеркнул, что это ознаменовало «большое изменение с весны».

«Действительно, последняя встреча в Белом доме стала прорывом во многих вопросах, внесла ясность в такие шаги, как формирование системы гарантий безопасности и поставки американского оружия для обороны Украины через европейские финансовые инструменты», – констатировал руководитель ОП.

Он добавил, что США «могут обеспечить основу, которая заставит всю архитектуру безопасности и сдерживания работать».

Ранее СМИ узнали о гарантиях безопасности от США. Утверждалось, что Вашингтон согласился предоставить стратегический уровень поддержки любому формату развертывания наземных сил европейских государств в Украине, а также принять участие в европейском щите ПВО для обеспечения послевоенных гарантий безопасности.