Власти Испании на фоне эскалации войны в Украине готовят первый национальный план защиты граждан, ориентированный на «военный риск» в случае, если боевые действия затронут территорию страны, сообщили изданию 20Minutos источники в Министерстве внутренних дел.

Первый специализированный план защиты населения от возможного военного конфликта входит в рамки Национальной стратегии гражданской защиты — пятилетней инициативы, одобренной Советом национальной безопасности 15 октября. В данную стратегию впервые включен «военный риск».

Собеседник издания пояснил, что главная цель плана — создать документ, который поможет населению понять, что нужно делать в случае угрозы военного конфликта. Этот документ будет основан на других аналогичных руководствах, уже существующих в Испании, предназначенных для реагирования на более привычные катастрофы, такие как пожары, извержения вулканов или наводнения.

Предполагается, что в руководстве учтут аналогичные документы, опубликованные Швецией, Финляндией, Норвегией и странами Балтии.

В этих брошюрах гражданам рекомендуют запастись продуктами питания с длительным сроком хранения, водой, медикаментами и другими необходимыми вещами на неделю. В этих документах также объясняется, как сохранять спокойствие в чрезвычайных ситуациях, как разговаривать на эти темы с детьми, как остановить кровотечение и даются советы по уходу за домашними животными.

«Ситуация в области политики безопасности серьезная, и все мы должны усилить нашу способность к сопротивлению, чтобы справиться с различными кризисами и, в конечном итоге, с войной», — говорится в этих рекомендациях.

В середине октября глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявлял, что Россия может атаковать НАТО до 2030 года. По его словам, Владимир Путин стремится не только расширить влияние Кремля в Европе, но и вытеснить военное присутствие США с континента, так как оборонные расходы Соединенных Штатов значительно превышают расходы стран Европейского союза, добавил глава немецкой разведки: «Мы находимся в прямой конфронтации с Россией». Каль также сообщил, что Путин преследует цель не только захватить Украину, но и «фактически стремится к созданию нового мирового порядка».

Ранее Путин заявлял, что Россия не собирается воевать с Североатлантическим альянсом, поскольку только расходы США на оборону многократно превышают российские траты. Он также призывал не верить заявлениям о планах Москвы напасть на Европу. «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, — это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», — говорил Путин.