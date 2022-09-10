Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в декабре намерен начать поставлять в Польшу электроэнергию с Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), расположенной на западе Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув. Должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества», — сообщил он в видеообращении.

При этом Зеленский уточнил, что поставки электроэнергии в Польшу возможны «при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией». «Работаем ради необходимых международных решений для этого», — заявил он.