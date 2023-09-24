Возвращаясь из США, президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, но не проводил там официальных встреч, пишет Reuters.

«Президент Украины Владимир Зеленский наградил двух польских волонтеров государственными наградами во время своей остановки в Польше в субботу, но не встретился ни с одним официальным лицом, поскольку отношения между странами напряжены из-за поставок зерна», — говорится в публикации.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции.