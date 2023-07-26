Президент Владимир Зеленский заверил, что хорошие новости с применением украинских дронов в борьбе с российскими оккупантами будут чаще.

По его словам, сегодня чиновники представили результаты первого года армии дронов. «Уже не проекта, а реальной украинской армии дронов. Состоялась презентация различных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами. Журналисты и представители гражданского общества имели возможность увидеть, какой потенциал достигнут за первый год армии дронов и как армия будет увеличиваться», — заявил глава государства в видеообращении.

Он подчеркнул, что обороне нужны абсолютно все дроны – от довольно простых «Мавиков» до морских дронов и ударных дронов, которые способны действовать на большом расстоянии. «Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тематику и часто — на повышенных тонах. Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще. И это принципиально», — сказал Зеленский.