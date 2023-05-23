В Баку стартовал 14-й сезон Azerbaijan Fashion Week (AFW), сообщает #.

Мода — это не только высокое искусство, но и прибыльный бизнес – именно таким образом была обозначена основная тема 14-го сезона. На сегодняшний день индустрия моды является одним из самых динамичных и перспективных секторов современной экономики. Например, одна только модная индустрия Италии, в которой трудится более 620 000 человек, генерирует около 80 миллиардов долларов в год. В то же самое время модная индустрия США с более чем 1,8 миллионом рабочих мест вносит около 370 миллиардов долларов в год в экономику страны. Кроме того, модная индустрия в процессе производстве материалов, одежды, обуви и аксессуаров стимулирует развитие инноваций и рост технологического прогресса.

Показы в рамках недели моды проходят в Музее каменной летописи.

Как всегда, публике будут представлены самые яркие местные и зарубежные имена из fashion-мира.

Сегодня в рамках недели моды состоялся завтрак для блогеров, дизайнеров и журналистов. Он прошел в Hyatt Regency Baku и присутствующие на мероприятие гости имели возможность обсудить насущные вопросы и актуальные темы, связанные с fashion индустрией.

Гостей поприветствовал медиа-координатор Azerbaijan Fashion Week Эмиль Ахундов.

Далее слово взял генеральный продюсер Azerbaijan Fashion Week Саят Доссыбаев, который также является основателем Kazakhstan Fashion Week, благодаря чему подиум AFW всегда становится местом встречи самых модных дизайнеров из этих двух стран.

«Мы хотим, чтобы каждый внес в AFW свой взгляд, свой подчерк и свою изюминку, именно поэтому мы всегда открыты для талантливых представителей модной индустрии», — заявил Доссыбаев, представляя участников 14-ой недели моды.

Он также анонсировал старт панельных дискуссий, которые пройдут в рамках недели сегодня и завтра и будут посвящены теме азербайджанской индустрии моды и творческому обмену опытом.

В этом году к команде Azerbaijan Fashion Week присоединилась Любовь Гуторова-Пойраз, в прошлом — известная модель и владелица модельной школы, ныне — успешный и практикующий психолог.

«Я рада вернуться в мир моды спустя пятилетний перерыв», — сказала Гуторова-Пойраз, пообещав приложить все усилия для развития модельного бизнеса в Азербайджане.

Среди присуствующих на завтраке была замечена известная казахская модель Карла Рамазанова.

«Я впервые в Баку, и влюбилась в этот город! Счастлива принимать участие в AFW. В Баку все настолько красиво, что я дала себе обещание — вернуться в этот чудесный город снова», — сказала модель в интервью #.

В рамках 14-го сезона AFW также будет объявлено о возрождении конкурса для молодых дизайнеров, основной темой которого на этот раз станет Recycling.