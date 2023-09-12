Обнародован прогноз погоды на 13 сентября.
Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и некоторых частях Абшеронского полуострова временами пройдут дожди, возможны грозы.
В некоторых частях полуострова ливни, будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем — 19-23 ° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.
В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются ливни, возможны грозы, град, в высокогорных районах снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-16° тепла, днем — 16-21° тепла, в горах ночью — 1-6° тепла, днем — 6-11 ° тепла.