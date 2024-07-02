Обнародован прогноз погоды на 3 июля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 28-33° тепла.

Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., относительная влажность воздуха — ночью 70-80%, днем 40-50%.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, грозы, местами ливни и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 13-18° тепла.