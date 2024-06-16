Обнародован прогноз погоды на 17 июня.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, но во второй половине дня в некоторых пригородах столицы возможна переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Юго-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем — 31-36° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем преимущественно в горных и предгорных районах ожидаются переменные дожди, местами ливни и град. Ночью и утром временами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем — 33-38° тепла, в горах ночью — 11-16° тепла, днем — 21-26° тепла.