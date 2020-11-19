Завтра в Баку возможны кратковременные дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 ноября.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается повышенная облачность, днем местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 774 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

20 ноября в районах Азербайджана временами дожди, в горных и предгорных районах возможен снег. Временами туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем 2-5 градусов тепла.

20 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.