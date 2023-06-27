Обнародован прогноз погоды на 28 июня.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 19-23° тепла, днем – 25-29° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем местами пройдут переменные дожди, ливни, возможны грозы, град. Утром в некоторых районах туман. Умеренный восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем – 31-36° тепла, в горах ночью – 9-14° тепла, днем – 15-20° тепла.