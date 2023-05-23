Обнародован прогноз погоды на 24 мая.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-19° тепла, днем 25-30° тепла, местами до 32° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в отдельных районах ожидаются дожди, местами интенсивные, гроза, град. Местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 13-18° тепла, местами до 23° тепла.