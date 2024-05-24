В Баку и на Абшеронском полуострове завтра в первой половине дня и вечером 26 мая ожидается переменный дождь, в отдельных местах полуострова возможен сильный дождь.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в районах Азербайджана со второй половины 24 мая до 27 мая местами ожидаются переменные осадки.

В ряде регионов Азербайджана ливни, грозы, град, в высокогорье снег.

С 25 мая до полудня 26 мая скорость восточного ветра составит 15-20 м/с, местами порывы будут 25-30 м/с.

В реках, в том числе, в Куре, Аразе, Ганыхе, Габырры поднимется уровень воды, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской зоны ожидаются кратковременные паводки и сели.