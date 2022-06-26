Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 июня.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-23°, днем 30-34° тепла, в Баку ночью 21-23°, днем 31-33° тепла. Атмосферное давление ниже нормы — 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 55-65 процентов.

На пляжах Абшерона прогнозируется порывистый северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24°, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово — 24-25°.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, временами дожди. Ветер западный, местами усиливающийся. Температура воздуха ночью 19-24°, днем 33-38°, в горах 7-12°, днем 17-22° тепла.