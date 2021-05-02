Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью и утром местами есть вероятность кратковременного дождя, северо-западный ветер днем сменится юго-западным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью +11…+13, днем +19…+23 градуса, в Баку – ночью +11…+13, днем +20…+22 градуса.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет на уровне 70-80%, днем – 40-50%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами будет идти дождь, который в течении дня постепенно прекратится, в утренние часы возможен туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +10…+15, днем +23…+28 градусов, в горах – ночью +3…+8, днем +9…+14 градусов.

Завтра на Абшеронском полуострове возможны небольшие колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.