Обнародован прогноз погоды на 15 сентября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм. рт. ст. Относительная влажность 55-65 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидается кратковременный дождь. В отдельных местах возможны грозы, град. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-7° тепла, днем 7-12° тепла.