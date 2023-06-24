25 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 15-20° тепла.