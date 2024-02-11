Обнародован прогноз погоды на 12 февраля.
Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером местами туман. Северо-западный ветер утром сменится южным.
Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем 11-16° тепла.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла.