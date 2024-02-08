Обнародован прогноз погоды на 9 февраля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, времени будет пасмурно, преимущественно без осадков. Временами усиливающийся юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем 13-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 761 мм. рт. ст., относительная влажность воздуха — 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, временами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла, ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.