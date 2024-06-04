Обнародован прогноз погоды на 5 июня.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах ожидается кратковременный ливень, грозы, возможен град, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 16-21° тепла, местами 26° тепла.