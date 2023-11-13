Обнародован прогноз погоды на 14 ноября.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем 16-20 ° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм рт.ст. до 756 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но к ночи местами ожидается дождь, в отдельных местах ливневого характера, возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 8-13 ° тепла.