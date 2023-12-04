Обнародован прогноз погоды на 5 декабря.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но днем местами возможны дожди. Ночью и утром местами туман. Умеренный северо-западный ветер днем будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 12-15° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм рт. ст. до 770 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых восточных районах возможны переменные дожди. Ночью и утром в некоторых районах туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 9-14° тепла.