Обнародован прогноз погоды на 7 июля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем — 32-37° тепла. Атмосферное давление упадет с 759 мм рт.ст. до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем — 35-45%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем — 34-39° тепла, в горах ночью — 11-16° тепла, днем — 17-22 ° тепла.